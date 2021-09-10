Новицкий и Дубров вернулись на МКС после работ в открытом космосе

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили свой третий выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС) и справились со всеми основными задачами, стоявшими перед ними. Кроме того, они выполнили рад дополнительных заданий. Трансляция работы велась на сайте Роскосмоса.

Как рассказали в российской государственной корпорации, выход начался в 17.55 мск. В этот раз за бортом станции космонавты провели 7 часов 20 минут, что оказалось на 54 минуты больше расчетного времени.

В список основных работ в открытом космосе, выполненных Новицким и Дубровым, входили изменение ориентации блока контроля давления и осаждений на Малом исследовательском модуле «Поиск» и фотофиксация антенны системы сближения «Курс» на корабле «Прогресс МС-17», а также двух датчиков инфракрасной вертикали на модуле «Наука». Помимо этого, они закончили работы, которые не получилось завершить во время прошлого выхода.

Ранее сообщалось, что Новицкий и Дубров установили на модуле «Поиск» МКС три контейнера эксперимента «Биориск-МСН». Внутри емкостей находятся семена растений, штаммы микроорганизмов на минеральных носителях, лишайники, а также почва четырех видов с микроорганизмами - пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем. Все контейнеры поочередно вернутся на нашу планету через один, два и четыре года.