СМИ: число погибших при экстренной посадке самолета под Иркутском выросло до четырех

Число погибших в результате жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области достигло четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

«Погибли три пассажира и один пилот. Второй пилот находится в шоковом состоянии», - передает источник агентства.

Напомним, что всего на борту самолета находилось 14 пассажиров и 2 члена экипажа. В СК РФ возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки L-410 в Иркутской области.

Ранее сообщалось, что экстренно севший в Иркутской области самолет был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Кроме того, стало известно, что возможной причиной жесткой посадки воздушного судна могли стать ошибка экипажа в условиях плохой видимости или отказ оборудования.