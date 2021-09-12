Заслуженный пилот РФ рассказал о возможных причинах экстренной посадки самолета под Иркутском

Заслуженный пилот России Виктор Саженин прокомментировал «Звезде» инцидент с самолетом L-410, который экстренно сел в Иркутской области. На его борту находилось 16 человек. По предварительным данным, все пассажиры живы. Об этом сообщили в СК РФ.

«Если два самолета «погибают» в одной авиакомпании, то это, как говорят, тенденция. Это говорит о системной плохой подготовке летного состава. Такая ситуация встречается в малой авиации, когда два разных самолета, к примеру, врезаются в одно место. В этом случае, вероятно, управление судном оставляет желать лучшего. Что там на самом деле произошло - мы узнаем только по материалам расшифровки», - отметил эксперт.

Саженин предположил, что экипаж не смог справиться с ситуацией, которая произошла под Иркутском. Это, вероятно, связано и с метеоусловиями, и с отказом техники, как считает эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация, что в авиакомпании, которой принадлежит воздушное судно, уточнили, что самолет потерпел крушение при повторном заходе на посадку.

Кроме того, как сообщалось, в районе райцентра Казачинска, который и являлся пунктом назначения, наблюдался туман. Другие СМИ сообщили о возгорании воздушного судна.