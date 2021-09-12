СК РФ: все пассажиры экстренно севшего под Иркутском самолета, предварительно, живы

В Следственном комитете РФ сообщили, что, по предварительным данным, все пассажиры самолета, экстренно севшего в Иркутской области, живы. При этом один находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна находятся 16 человек, двое из них члены экипажа. На поиски самолета вылетел вертолет Ми-8.

Как стало известно, СК возбудил уголовное дело, передает ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что в авиакомпании, которой принадлежит воздушное судно L-410, уточнили, что судно потерпело крушение при повторном заходе на посадку.

Кроме того, подчеркивалось, что в районе райцентра Казачинска, который являлся пунктом назначения самолета, наблюдался туман.