Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о нападении на девочку в Солнечногорске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль несколько дел. Он поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о совершении грабежа с применением насилия в отношении несовершеннолетней в Подмосковье, а также о ситуации, которая произошла в одной из больниц Санкт-Петербурга, где 3-летнего мальчика привязали к стулу. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил также руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела о совершении грабежа с применением насилия (п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ) в отношении несовершеннолетней», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в нападении на девочку в Солнечногорске ранее был судим.