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В СК раскрыли детали нападения неизвестного на девочку в Солнечногорске

Иван Линдеманн
13:22 12.09.2021
В настоящее время мужчина задержан. Он подозревается в совершении преступления по статье «Грабеж с применением насилия».
© Видео: ГСУ СК по Московской области © Фото: СК РФ
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Мужчина, напавший на девятилетнюю девочку в подмосковном Солнечногорске, ранее был судим. Об этом заявили в региональном следственном управлении СК РФ.

«По данным следствия, 11 сентября 2021 года подозреваемый, находясь вблизи многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа, открыто похитил у 9-летней девочки мобильный телефон, при этом нанес два удара ладонью в область лица ребенка», - сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная.

В настоящее время мужчина задержан. Он подозревается в совершении преступления по статье «Грабеж с применением насилия». В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение.

Нападение мужчины на девочку попало на камеры видеонаблюдения. Спасти ребенка удалось соседке, которая увидела происходящее из окна своей квартиры и начала кричать.

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