В посольстве РФ в Чехии раскрыли детали задержания активиста Франчетти
Пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин прокомментировал «Звезде» задержание в аэропорту Праги российского активиста Александра Франчетти.
Ранее сообщалось, что мужчина был задержан сотрудниками полиции на основании ордера, выданного Украиной.
«Полиция Чешской Республики подтвердила факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти. В настоящее время к месту задержания отправляются представитель консульского отдела посольства России в Чехии для оказания необходимой консульской помощи», - отметил Брякин.
По его словам, российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного.
Ранее представители крымских властей уточнили, что Александр Франчетти поддержал в 2014 году воссоединение Крыма с РФ.