В стране и мире В посольстве РФ в Чехии раскрыли детали задержания активиста Франчетти Виктория Ивашечкина Ранее стало известно, что мужчину задержали на основании ордера, выданного Украиной. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Drahunkas, Pixabay Читайте нас на: Пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин прокомментировал «Звезде» задержание в аэропорту Праги российского активиста Александра Франчетти. Ранее сообщалось, что мужчина был задержан сотрудниками полиции на основании ордера, выданного Украиной. «Полиция Чешской Республики подтвердила факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти. В настоящее время к месту задержания отправляются представитель консульского отдела посольства России в Чехии для оказания необходимой консульской помощи», - отметил Брякин. По его словам, российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного. Ранее представители крымских властей уточнили, что Александр Франчетти поддержал в 2014 году воссоединение Крыма с РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика