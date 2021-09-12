В посольстве РФ в Чехии рассказали о задержании российского активиста Франчетти в Праге

В посольстве РФ в Чехии прокомментировали «Звезде» задержание российского политического активиста Александра Франчетти.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мужчина был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Праги на основании ордера, выданного Украиной.

«Да, его задержали в аэропорту Праги. О причинах нас полиция пока не уведомила. Был лишь звонок из аэропорта», - отметили в посольстве.

Ранее представители крымских властей сообщили РИА Новости о задержании российского активиста, который поддержал в 2014 году воссоединение полуострова с РФ.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум. По его итогам полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.