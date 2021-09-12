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Путин: судьи должны были объяснить оценки по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

Майя Мусиенко
16:16 12.09.2021
Олимпийское золото на прошедших Играх досталось израильской гимнастке Линой Ашрам, которая обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку.
Путин: судьи должны были объяснить оценки по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Российский президент Владимир Путин иронично прокомментировал судейство по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, отметив, что спортивные соревнования не предполагают такого уровня секретности, как, например, военные учения. Так что, по мнению главы государства, судьи могли показать, как именно выставляются оценки.

«Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут 6 минут высчитывали. Счетоводы!», – заметил глава государства на встрече с олимпийцами, фрагменты записи которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Президент также высказал свое недоумение по поводу того, что отдать или обнародовать протоколы соревнований организаторы Олимпиады тоже отказались.

«Ну ничего, мы крепче будем!», – уверенно заявил Путин.

Накануне во время вручения государственных наград российским олимпийцам в Кремле президент России отметил, что наша страна сохранила лидерство в художественной гимнастике, несмотря на результаты Игр. Он заявил о своей уверенности в том, что российские гимнастки докажут это в еще не раз.

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