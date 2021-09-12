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Москвичей предупредили о резком похолодании

Виктория Ивашечкина
16:14 12.09.2021
По словам Евгения Тишковца, вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12-17 м/с.
Москвичей предупредили о резком похолодании
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с понедельника, 14 сентября, жителей Москвы ждет похолодание на 10 градусов.

«Понедельник будет последний теплый день и впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень», - подчеркнул синоптик в своих соцсетях

По его словам, вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12-17 м/с.

Синоптик отметил, что на следующей неделе температура воздуха едва дотянется до многолетней нормы сентября. Ночью минимальная температура составит +2-7 градусов, а днем 9-14 градусов тепла.

«Приближением выходных погода окончательно испортится — с запада потянется серия дождливых атлантических циклонов», - отметил Тишковец.

Синоптик заявил, что сентябрь, скорее всего, так и останется холодным.

Ранее сообщалось, что в Москве начали включать отопление в социальных учреждениях, это делается по специальной заявке.

Уточнялось, что в настоящее время поступило около четырех десятков заявок о досрочном включении отопления.

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