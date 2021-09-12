Москвичей предупредили о резком похолодании
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с понедельника, 14 сентября, жителей Москвы ждет похолодание на 10 градусов.
«Понедельник будет последний теплый день и впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень», - подчеркнул синоптик в своих соцсетях.
По его словам, вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12-17 м/с.
Синоптик отметил, что на следующей неделе температура воздуха едва дотянется до многолетней нормы сентября. Ночью минимальная температура составит +2-7 градусов, а днем 9-14 градусов тепла.
«Приближением выходных погода окончательно испортится — с запада потянется серия дождливых атлантических циклонов», - отметил Тишковец.
Синоптик заявил, что сентябрь, скорее всего, так и останется холодным.
Ранее сообщалось, что в Москве начали включать отопление в социальных учреждениях, это делается по специальной заявке.
Уточнялось, что в настоящее время поступило около четырех десятков заявок о досрочном включении отопления.