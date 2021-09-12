В стране и мире Москвичей предупредили о резком похолодании Виктория Ивашечкина По словам Евгения Тишковца, вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12-17 м/с. © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с понедельника, 14 сентября, жителей Москвы ждет похолодание на 10 градусов. «Понедельник будет последний теплый день и впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень», - подчеркнул синоптик в своих соцсетях. По его словам, вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12-17 м/с. Синоптик отметил, что на следующей неделе температура воздуха едва дотянется до многолетней нормы сентября. Ночью минимальная температура составит +2-7 градусов, а днем 9-14 градусов тепла. «Приближением выходных погода окончательно испортится — с запада потянется серия дождливых атлантических циклонов», - отметил Тишковец. Синоптик заявил, что сентябрь, скорее всего, так и останется холодным. Ранее сообщалось, что в Москве начали включать отопление в социальных учреждениях, это делается по специальной заявке. Уточнялось, что в настоящее время поступило около четырех десятков заявок о досрочном включении отопления. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика