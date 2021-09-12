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В Минздраве раскрыли главный признак алкоголизма

Ян Брацкий
01:57 12.09.2021
Как отметил замминистра здравоохранения Олег Салагай, для борьбы с зависимостью необходимо понимать и принимать наличие проблемы.
В Минздраве раскрыли главный признак алкоголизма
© Фото: pixabay.com
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Отрицание факта непреодолимой тяги к спиртному является одним из главных признаком алкоголизма. В этом не сомневается замминистра здравоохранения России Олег Салагай. С его слов, на медицинском языке подобное поведение называется «анозогнозия».

«Вы говорите с человеком, который курит долго, и вы понимаете по признакам, что он зависим. Вы спросите его: "А зачем ты куришь? Бросил бы?" - а он скажет: "Захочу - брошу"», - уточнил эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как отметил Салагай, зависимые от алкоголя люди ответят похожим образом. Для успешной борьбы с болезнью человек должен критически мыслить и осознавать наличие проблемы, добавил замминистра.

«Нужно правильно себя слышать и правильно понимать, важно не бояться обратиться за помощью к специалистам», - заключил он.

Ранее министерство здравоохранения РФ выступило с предложением повышения возраста, с которого может продаваться алкогольная продукция с содержанием спирта более 16,5% с 18 до 21 года. Вступление соответствующих поправок в силу возможно с марта 2022 года.

В результате исследований было доказано, что распитие спиртного негативно влияет на процесс развития головного мозга, окончательное формирование которого заканчивается только к 21 году. Употребление алкогольных напитков в более раннем возрасте может привести к серьезным последствиям для здоровья, отметили специалисты ведомства.

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