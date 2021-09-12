Лукашенко заявил, что не намерен говорить с Западом, пока санкции не будут сняты

Белоруссия не пойдет на диалог со странами Запада, пока они не снимут санкции, унижающие граждан страны. С таким заявлением в воскресенье, 12 сентября, выступил президент республики Александр Лукашенко.

«Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем», – цитирует главу государства агентство БелТА.

По информации агентства, президент также рассказал о просьбе председателя Европейского совета Шарля Мишеля, адресованной российскому лидеру Владимиру Путину. Представитель Запада призывал президента РФ надавить на Белоруссию с целью изменения политики ее руководства. Подобное поведение Лукашенко назвал «несолидным».

Сообщается, что президент республики считает требования западных стран в адрес Белоруссии неприемлемыми. Он также подчеркнул, что Европе стоит разобраться в собственных проблемах, например, решить ситуацию с беженцами. Лукашенко признался, что считает переговоры с Западом по миграционной проблеме вполне вероятными, однако, диалог возможен только после снятия всех санкций.

Ранее Лукашенко заявил, что армии России и Белоруссии готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности Союзного государства. К такому выводу он пришел, наблюдая за совместными учениями «Запад-2021».