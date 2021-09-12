Москву накроет сильный туман

Туман с видимостью до 200-700 метров ожидается в Москве в ночь на воскресенье, 11 сентября. Это следует из сообщения, опубликованного столичным департаментом по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«В ближайший час, с сохранением до 06:00 12 сентября, в столице местами ожидается туман с видимостью до 200-700 метров», - информирует департамент.

Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах, так как ухудшение видимости может стать причиной ДТП.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшее время в северную часть Центральной России придет резкое похолодание. В частности, в Москве столбики термометров рухнут сразу на 10, а в Санкт-Петербурге - на 6-8 градусов.