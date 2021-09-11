В Гидрометцентре предупредили москвичей о резком похолодании

Северную часть Центральной России ожидает резкое похолодание. В Москве столбики термометров рухнут сразу на 10, а в Санкт-Петербурге - на 6-8 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Произойдет резкое падение температуры. Она по сравнению с понедельником упадет на 10 градусов и больше», - рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Существенное влияние на погоду окажет циклон, в «тылу» которого оказалась российская столица, добавил метеоролог. В ближайшие дни в Москве установится настоящая осенняя погода, отметил он. Ночные температуры не превысят 4-9 градусов выше ноля, днем воздух прогреется максимум до 14 градусов.