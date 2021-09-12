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Напавший на девочку в Солнечногорске мужчина задержан

Иван Линдеманн
11:53 12.09.2021
Отмечается, что его подозревают в совершении преступления по статье «Грабеж с применением насилия».
© Видео: ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ, "ВКонтакте" © Фото: ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ, "ВКонтакте"
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В подмосковном Солнечногорске задержан мужчина, который на улице напал на девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

«Следователем следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области задержан ранее судимый 37-летний мужчина», - говорится в сообщении.

Отмечается, что его подозревают в совершении преступления по статье «Грабеж с применением насилия».

Инцидент произошел около многоквартирного дома в микрорайоне Рецинцо Солнечногорского городского округа. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина подошел сзади, схватил ребенка за шею, начал душить и попытался оттащить его в сторону. Происходящее из окна дома увидела соседка. Женщина начала громко кричать и отпугнула нападавшего.

Также выяснилось, что злоумышленник похитил у девочки мобильный телефон. Кроме того, он нанес ребенку два удара ладонью по лицу.

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