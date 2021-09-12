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Военнослужащие России и Белоруссии оборудовали оборонительные рубежи на полигоне Брестский

Ян Брацкий
01:29 12.09.2021
Бойцы развернули пункты управления и посты воздушного наблюдения, провели инженерную разведку и замаскировали район расположения подразделений.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Мотострелковые подразделения Западного военного округа (ЗВО), участвующие в совместных стратегических учениях «Запад-2021», заняли районы ответственности и совместно с частями и соединениями вооруженных сил Республики Беларусь приступили к действиям по подготовке районов обороны на полигоне Брестский.

Личный состав оборудовал район сосредоточения: развернул пункты управления и посты воздушного наблюдения, провел инженерную разведку и замаскировал район расположения подразделений. Российскими военнослужащими развернуты посты охранения, проведены тренировки по отражению нападения дисперсионно-разведывательных групп условного противника. Подразделения снайперов отработали ряд вводных по организации оборудования своих огневых позиций.

Для прикрытия войск от средств воздушного нападения, наблюдения за воздушной обстановкой и организацией борьбы с низколетящими целями, БПЛА и вертолетами условного противника штатным подразделением противовоздушной обороны развернуты посты наблюдения с расчетами ПЗРК «Игла-С», который способен поражать воздушные цели на дальности до 4,5 километров.

Совместные стратегические учения (ССУ) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. ССУ «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

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