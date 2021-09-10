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В рамках учений «Запад-2021» создана многоуровневая система разведки

Андрей Аркадьев
11:29 10.09.2021
В связке с комплексом разведки управления и связи «Стрелец» беспилотники обеспечивают идентификацию обнаруженных объектов противника.
В рамках учений «Запад-2021» создана многоуровневая система разведки
© Фото: Минобороны России
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Участники стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» выстроили многоуровневую систему разведки с помощью беспилотников в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Воздушная группировка беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", "Тахион", "Форпост" позволяет непрерывно вести воздушную разведку для выявления и гарантированного уничтожения сил и средств условного противника», - говорится в сообщении.

На тактическом уровне действует оптико-электронный комплекс «Ирония». С его помощью можно в любое время суток и независимо от погодных условий передавать данные для своевременного применения средств огневого поражения.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

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