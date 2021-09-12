В Подмосковье мужчина напал на девочку и начал ее душить
Происходящее из окна дома увидела соседка. Женщина начала громко кричать и отпугнула нападавшего.
© Видео: ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ, "ВКонтакте" © Фото: ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ, "ВКонтакте"
Неизвестный напал на девочку в подмосковном Солнечногорске. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что мужчина подошел сзади, схватил ребенка за шею, начал душить и попытался оттащить его в сторону. Происходящее из окна дома увидела соседка. Женщина начала громко кричать и отпугнула нападавшего.
После этого, как сообщает «Говорит Москва», мужчина сбежал. Сама девочка рассказала, что злоумышленник сильно ударил ее по лицу.
В настоящее время подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело.