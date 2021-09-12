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В Подмосковье мужчина напал на девочку и начал ее душить

Иван Линдеманн
09:50 12.09.2021
Происходящее из окна дома увидела соседка. Женщина начала громко кричать и отпугнула нападавшего.
© Видео: ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ, "ВКонтакте" © Фото: ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ, "ВКонтакте"
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Неизвестный напал на девочку в подмосковном Солнечногорске. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что мужчина подошел сзади, схватил ребенка за шею, начал душить и попытался оттащить его в сторону. Происходящее из окна дома увидела соседка. Женщина начала громко кричать и отпугнула нападавшего.

После этого, как сообщает «Говорит Москва», мужчина сбежал. Сама девочка рассказала, что злоумышленник сильно ударил ее по лицу.

В настоящее время подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело.

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