В Подмосковье мужчина напал на девочку и начал ее душить

Неизвестный напал на девочку в подмосковном Солнечногорске. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что мужчина подошел сзади, схватил ребенка за шею, начал душить и попытался оттащить его в сторону. Происходящее из окна дома увидела соседка. Женщина начала громко кричать и отпугнула нападавшего.

После этого, как сообщает «Говорит Москва», мужчина сбежал. Сама девочка рассказала, что злоумышленник сильно ударил ее по лицу.

В настоящее время подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело.