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Впервые прыгнувшие ночью десантники рассказали, как ориентироваться в темноте и приземлиться прямо в цель

Павел Кутаренко
Иван Линдеманн
11:13 12.09.2021
В рамках маневров «Запад-2021» с тяжелых Ил-76 под покровом ночи впервые десантировался парашютно-десантный батальон: 600 человек  вместе с техникой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Прыжок во тьму совершили десантники Псковской десантно-штурмовой дивизии. В рамках маневров «Запад-2021» с тяжелых Ил-76 под покровом ночи впервые десантировался парашютно-десантный батальон: 600 человек  вместе с техникой. Захватить аэродром «противника» разведчикам помогли приборы ночного видения. А корреспонденту «Звезды» Павлу Кутаренко - тепловизионная съемка.

Псковский аэродром «Кресты» - погрузка техники парашютно-десантного батальона: боевые машины десанта, самоходные артиллерийские установки одна за другой подъезжают к транспортникам Ил-76. На машины уже установлены специальные амортизирующие системы и, конечно, многокупольные системы десантирования.

«У нас переуложены системы все, подготовлены к десантированию. Здесь 9 блоков, дополнительный вытяжной парашют. Парашютная система рассчитана на вес до 9 тонн, поэтому со стопроцентной гарантией выдержит», - отметил замкомандира парашютно-десантного батальона Роман Прилепский.

С помощью демпферов - особых подъемных устройств - технику буквально заносят в самолет.

«Бронетехнику аккуратно по монорельсу задвигают внутрь. Всего же в грузовую кабину помещаются 3 машины», - рассказал Павел Кутаренко.

Личный состав батальонной тактической группы грузится в самолеты с наступлением темноты. Впереди - ночное десантирование 6 сотен военнослужащих.

Десантники поделены на «корабельные группы», все максимально сосредоточены. Прыгать предстоит в полной темноте, не видя друг друга, но рядовой Денис Давыдов вполне спокоен. Хотя служит в ВДВ всего год, ночью прыгал уже 3 раза.

«Кружиться головой, постоянно быть внимательным и помогать, если товарищ не видит, надо ему помочь голосом», - поделился опытом военнослужащий 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Денис Давыдов.

Самолеты один за другим взлетают в ночное небо. Для летчиков военно-транспортной авиации ночные полеты никакой сложности не представляют, другое дело - с теми, кому предстоит прыгать во тьму.

«На борту каждого самолета по 100 десантников. Наш Ил-76 на скорости 350 км/ч и высоте в 600 метров выходит к точке десантирования», - отметил Кутаренко.

Первой сбрасывают бронетехнику - боевые машины десанта и самоходные артиллерийские установки «Нона». Многокупольная парашютная система выдерживает 9 тонн. Машины успешно приземляются в заданный район.

Группа из 50 человек выпрыгивает из самолета всего за 25 секунд. А еще надо не столкнуться в воздухе, найти хоть какие-то ориентиры на земле. Рассмотреть парашютистов в воздухе можно только с помощью тепловизионной съемки. Но десантники после приземления заверяют, что не только слышали, но и видели друг друга.

«В воздухе все видно, белые купола видно. Действуем, все как учили. Конечно, незабываемые впечатления - совершить первый прыжок ночью», - рассказал военнослужащий 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Алексей Батуев.

Несмотря на кромешную тьму, батальонная тактическая группа задачу первого этапа учений выполнила. Впереди их ждет отработка действий в контрнаступлении. Правда, уже при дневном свете.

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