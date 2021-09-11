Не потерять друг друга и захватить аэродром: как прошло уникальное ночное десантирование на учениях «Запад-2021» в Псковской области

В Псковской области сразу 700 человек десантировались вместе с техникой в рамках маневров «Запад-2021». Военнослужащим предстояло не только десантироваться в определенном районе, но и не потерять друг друга из виду — все происходило в абсолютной темноте.

Перед десантированием военнослужащие сосредоточены — прыгать предстоит в полной темноте, не видя друг друга. Но рядовой 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Денис Давыдов вполне спокоен. Хотя он служит в ВДВ всего год, ночью прыгал уже три раза и знает, что делать. ​

«Кружиться головой, постоянно быть внимательным. И помогать, если товарищ не видит. Надо ему помочь голосом», — поясняет он.

Самолеты один за другим взлетают в ночное небо. Для летчиков военно-транспортной авиации ночные полеты никакой сложности не представляют, другое дело с теми, кому предстоит прыгать во тьму.

На борту каждого самолета по 100 десантников. Ил-76 на скорости 350 км/ч и высоте в 600 метров выходит к точке десантирования. Первой сбрасывают бронетехнику — боевые машины десанта и самоходные артиллерийские установки «Нона». Многокупольная парашютная система выдерживает девять тонн, машины успешно приземляются в заданный район.

Последние секунды перед выходом из самолета. Обязательная проверка всех систем, каждый страхует товарища. Интервал между выходящими из самолета — не более одной секунды. Группа из 50 человек выпрыгивает из самолета всего за 25 секунд. Теперь нужно не столкнуться в воздухе и найти ориентиры на земле.

Рассмотреть парашютистов в воздухе можно только с помощью тепловизионной съемки. Но десантники после приземления заверяют, что не только слышали, но и видели друг друга.

«В воздухе все видно, белые купола видно. Действуем, все как учили. Конечно, незабываемые впечатления — совершить первый прыжок ночью!» — делится военнослужащий 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Алексей Батуев.

Далее взвод десантников берет на вооружение приборы ночного видения. Задача военнослужащих — захватить на земле аэродром условного противника.

Несмотря на кромешную тьму, батальонная тактическая группа задачу первого этапа учений выполнила. Впереди — отработка действий в контрнаступлении. Но уже при дневном свете.