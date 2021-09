В стране и мире СМИ: менеджер The Rolling Stones скончался, копая могилу для своей собаки Анна Касаткина Инцидент произошел в понедельник, 7 сентября, в загородном поместье Мика Бригдена в Калифорнии. © Фото: Marcel Thomas, ZUMAPRESS Читайте нас на: Тур-менеджер британской рок-группы The Rolling Stones Мик Бригден погиб, выкапывая могилу для своей умирающей собаки. Об этом порталу TMZ сообщила его супруга Джулия Бригден. Трагедия произошла в понедельник, 7 сентября, в загородном поместье Бригденов в Калифорнии. Мужчина копал яму, чтобы свою похоронить 14-летнюю австралийскую овчарку по имени Трэвис, так как у пса были большие проблемы со здоровьем и он отказывался от еды в последние дни. В какой-то момент на Бригдена осыпалась земля. Произошедшее увидела соседка и сразу позвонила в скорую помощь, однако прибывшие на вызов медики не смогли спасти мужчину. Уточняется, что собаку усыпили спустя два дня после происшествия. Бригдену было 73 года. На протяжении своей карьеры он успел поработать с группой The Rolling Stones, музыкантами Ван Моррисоном, Джо Сатриани, Питером Фрэмптоном и Карлосом Сантаной. Бригден также был одним из основателей лейбла Wolfgang Records. Ранее в лондонской больнице на 81-м году жизни скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс. Известно, что в 2004 году он лечился от рака горла, однако точные причины смерти музыканта его семья не разглашает. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика