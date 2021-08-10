Эхо войны: в МЧС показали, как уничтожаются боеприпасы времен ВОВ

Случаи обнаружения взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны нередки для России. Сообщения о таких находках приходят из тех регионов страны, где в 1941-1945 годах велись активные боевые действия.

В этом году в Калининградской области специалисты МЧС России в очередной раз проводили работы по разминированию самоходной баржи, затонувшей во время Великой Отечественной войны, а также территорию прибрежной зоны в районе Балтийска.

Разминирование проводил сводный отряд, в который кроме спасателей Калининградского ПСО вошли специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», а также Невского и Ногинского спасательных центров.

За месяц с небольшим, силами сводного отряда МЧС России было совершено более 214 глубоководных спусков, в общей сложности водолазы провели под водой почти 250 часов. Итогом совместной работы стали поднятые со дня моря и уничтоженные 9747 боеприпасов. Кроме того, очищена территория прибрежной зоны обшей площадью 7 гектаров. Обнаружено, обезврежено и уничтожено 733 взрывоопасных предмета.

В Оленинском районе Тверской области специалистами МЧС России в текущем году проведены работы по очистке участка местности общей площадью 30 гектаров. Обнаружено, обезврежено и уничтожено 1321 взрывоопасный предмет.

В Ржевском районе пиротехники сводного отряда из Центра «Лидер», Волжского, Ногинского, Уральского спасательных центров МЧС России исследуют территорию Ржевского района, в настоящий момент работы продолжаются. Всего обследовано свыше 16 гектаров, обнаружено более 250 взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды и минометные мины. Проведена механизированная очистка местности робототехническим средством. Опасные находки были уничтожены специалистами-взрывотехниками аварийно-спасательной службы Тверской области.

В Севастополе масштабная операция проводилась в акватории бухты Гильзовая. На первом этапе севастопольские сотрудники МЧС действовали совместно с отрядом «Центроспас». На сегодняшний день с морского дна подняты и уничтожены артиллерийские снаряды, взрыватели и минометные мины, ручные гранаты - всего 1 366 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

А на территории музейно-исторического комплекса «Крепость Керчь» группой ручного разминирования и механизированной очистки Центра «Лидер» обследована местность и акватория общей площадью 170 000 квадратных метров. Обнаружено 5617 взрывоопасных предметов различного калибра, в том числе 465 фугасных авиационных бомб, 3919 артиллерийских боеприпасов, 48 ручных гранат, 3 реактивных снаряда и 1182 других ВОП.

Подразделением Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым обнаруженные боеприпасы были уничтожены. Всего на территории Крымского полуострова, а также в акватории Черного моря в 2021 году силами подразделений МЧС России обнаружено и обезврежено более 9000 взрывоопасных предметов.