Более 240 современных и модернизированных танков поступят в ВС РФ в этом году

Более 240 современных и модернизированных танков поступят в подразделения Сухопутных войск Российской Федерации в этом году. Речь о машинах Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». В Минобороны России подчеркнули, что обновление танкового парка происходит ежегодно.

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах», - говорится в сообщении Минобороны, приуроченному к Дню танкиста.

Сегодня в Вооруженных силах РФ отмечается профессиональный праздник - День танкиста, являющийся одним из самых знаменательных в Сухопутных войсках. В этом году традиционно во второе воскресенье сентября День танкиста отмечается в 75-й раз.

Этот праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой.