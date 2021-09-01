«Это утрата для музыкального искусства»: Мацуев о смерти Игоря Ойстраха

Сегодня вечером стало известно, что из жизни ушел народный артист СССР, скрипач Игорь Ойстрах.

Пианист, народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре со «Звездой» вспоминает Игоря Давидовича и его отца. По мнению пианиста, оба — выдающиеся музыканты и скрипачи.

«Он был потрясающим музыкантом, сыном великого Давида Федоровича Ойстраха. Это тот случай, когда говорят, что „природа на детях не отдохнула“. Потому что его отец, Давид Ойстрах, был действительно гением, и по сей день его записи являются антологией скрипичного искусства. Игорь Давидович прямая последовательность этой уникальной школы, чувства стиля и фантастического владения инструментом. Это большая утрата для всего как скрипичного, так и музыкального искусства», — рассказал Мацуев «Звезде».

Игорь Ойстрах родился в Одессе 27 апреля 1931 года. Первый концерт у Ойстраха был в 1947 году. На сцене зала московского Дома ученых он с отцом исполнил концерт Иоганна Себастьяна Баха для двух скрипок.