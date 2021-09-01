Стало известно о смерти народного артиста СССР Игоря Ойстраха

В Москве умер народный артист СССР Игорь Ойстрах в возрасте 90 лет, но информация о смерти музыканта появилась только сейчас. Об этом «Звезде» рассказала глава Благотворительного фонда имени Давида Ойстраха Анжелика Моисеева.

«К сожалению, Игорь Давидович скончался. Семья не афишировала, да и мы сами узнали совсем недавно, что 14 августа его не стало. В настоящий момент он кремирован, но еще не захоронен», — рассказала Моисеева «Звезде».

По словам главы фонда, Игорь Давидович будет похоронен ближе к октябрю на Новодевичьем кладбище. Там же похоронен и его отец.