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Стало известно о смерти народного артиста СССР Игоря Ойстраха

Кира Тило
19:18 01.09.2021
В Москве скончался скрипач и педагог Игорь Ойстрах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CC BY-SA 3.0 Андрей Романенко wikimedia.org
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В Москве умер народный артист СССР Игорь Ойстрах в возрасте 90 лет, но информация о смерти музыканта появилась только сейчас. Об этом «Звезде» рассказала глава Благотворительного фонда имени Давида Ойстраха Анжелика Моисеева.

«К сожалению, Игорь Давидович скончался. Семья не афишировала, да и мы сами узнали совсем недавно, что 14 августа его не стало. В настоящий момент он кремирован, но еще не захоронен», — рассказала Моисеева «Звезде».

По словам главы фонда, Игорь Давидович будет похоронен ближе к октябрю на Новодевичьем кладбище. Там же похоронен и его отец.

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