В стране и мире Названа причина взрыва газа под Ельцом Анна Касаткина Правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Причиной взрыва газа в жилом доме под Ельцом Липецкой области стала предварительно неисправность газового оборудования. Об этом сообщил прокурор Елецкого района Станислав Живалов. «Как предполагается, причиной взрыва является неисправность газового оборудования», — цитирует его ТАСС. Живалов добавил, что по результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение. Взрыв в двухэтажном доме в поселке Солидарность рядом с Ельцом произошел в ночь на субботу, 11 сентября. В результате оказался полностью разрушен один из двух подъездов, упала часть стены. Из-под завалов дома извлекли трех погибших, в числе которых 11-летняя девочка. Пострадали от взрыва 9 человек, пятеро из них госпитализированы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика