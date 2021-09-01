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Президент Казахстана вступился за русскоговорящих жителей страны

Диана Сирази
Кира Тило
18:57 01.09.2021
Президент республики обратился к нации на фоне конфликта националистов с русскоговорящими жителями.
Президент Казахстана вступился за русскоговорящих жителей страны
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На казахском и русском языках в Казахстане говорят десятилетиями. Однако теперь националисты начали бороться с теми, кто говорит на русском языке. Ситуация обострилась настолько, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул эту тему в обращении к нации, и говорил на русском языке.

«Русский язык обладает статусом национального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», — отметил глава республики.

Президент Казахстана также получил обращение от общественной организации «Офицеры России» в лице Сергея Липового. Председатель движения попросил защитить русских от нападок националистов.

«Это ярко выраженная провокация. Мы наблюдаем жесткие заявления с точки зрения тех, кто хочет раскачать национальный вопрос в Казахстане, и пытается поставить то, что русский язык теперь стал для кого-то оскорблением. Они не знают, видимо, истории государства и великой дружбы между казахскими и российскими народами», — отметил Липовой.

Главные борцы с русскоязычными жителями Казахстана — Нуржан Альтаев и Мурат Мухамеджанов, лидеры незарегистрированной партии «Народная опора», и Куат Ахметов. Ахметов — звезда среднеазиатского интернета, который прославился роликами, где агрессивно требует говорить и писать только на казахском языке — в аптеках, в гостиницах или в магазинах.

Тех, кто не знает казахского, оскорбляют, унижают и снимают на видео. В конце августа Куата Ахметова задержала полиция — блогеру выписали штраф и отпустили. Но он перебрался в Грузию, а оттуда в Киев. В Россию въезд Ахметову запрещен на 50 лет. Теперь блогер управляет подчиненными удаленно — новые видео, где людей продолжают травить, появляются каждый день.

Волна русофобии добралась и до детей. Светловолосого мальчика славянской внешности 16-летний подросток бьет ногой, а в другой семье старший брат заставляет младшего, приемного ребенка, есть землю только за то, что мальчик — русский.

Русский язык в Казахстане обладает официальным статусом с 1995 года. Эксперты считают, что проблема неприязни к русскому языку начинается со школьной скамьи и учебников истории. Таким мнением поделилась заместитель директора института стран СНГ, Александра Докучаева.

«Написано, что Россия — колонизатор ,который покорил казахский народ, выкачивал у нас богатства, сделал Казахстан сырьевым придатком империи. Это все ложь, в Казахстан СССР вложил лишь человеческие и материальные ресурсы», — отметила Докучаева.

Из-за национальной ненависти, по данным статистической службы, каждый год из Казахстана уезжают 25 тысяч русскоязычных граждан.

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