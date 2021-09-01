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«Ничтожные манипуляции»: Добровинский о решении Литвы оставить в силе запрет на въезд Киркорову

Валентина Пескова
18:04 01.09.2021
Адвокат певца заявил, что если так будут поступать с его подзащитным и дальше, то он готов дойти и до иска в ЕСПЧ.
«Ничтожные манипуляции»: Добровинский о решении Литвы оставить в силе запрет на въезд Киркорову
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Певец и продюсер Филипп Киркоров не сможет посещать Литву в течение ближайших пяти лет. Высший административный суд страны, рассмотрев жалобу российского певца, принял решение оставить в силе запретительный вердикт литовских властей.

Как прокомментировал решение Вильнюсского суда адвокат певца Александр Добровинский, это еще больше приблизило его к намерению подать соответствующую жалобу в высшую судебную инстанцию - Европейский суд по правам человека.

«Вильнюсский суд сегодня еще раз приблизил нас к ЕСПЧ, чему я, признаюсь, рад. Ведь что такое выиграть там у Литвы? Это дать повод другим странам, как это уже сделала Украина, вспомнить о том, что Филипп Киркоров выступал у них со своими концертами, а эта новость хорошо "продается" во все международные СМИ», - заявил «Звезде» юрист.

Добровинский с иронией заметил, что можно поднять планку и выше, обратившись в суд ООН.

«Решение такой инстанции будет показательно для всех желающих расширить свое присутствие в медиапространстве путем столь ничтожных манипуляций с запретами артистам на въезд и препятствие расширению культурных границ», - прокомментировал Александр Добровинский.

Народный артист России Филипп Киркоров попытался обжаловать запрет на въезд в Литву на пять лет после того, как Департамент миграции страны внес его в черный список 19 января по ходатайству МИД республики из-за неприемлемой для Вильнюса позиции в вопросе воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.

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