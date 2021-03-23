Киркоров оспорит запрет на въезд в Литву в вильнюсском суде

Филипп Киркоров оспорит запрет на въезд в Литву в суде Вильнюса. Об этом рассказал юрист Александр Добровинский. В список нежелательных лиц миграционная служба страны внесла певца 19 января. Это было сделано по запросу министерства иностранных дел, которое сообщило, что во время посещения Крыма Киркоров отрицал «территориальную целостность и суверенитет «Украины».

«Благодаря тому, что прошлым обращением в суд нам удалось «выманить» решение МИД Литвы по Филиппу Киркорову, мы теперь можем его оспаривать, как это не смешно звучит, в этом же суде. На сегодняшний день нами подготовлено заявление для подачи в Вильнюсский суд», - уточнил Добровинский.

Юрист отметил, что подобными действиями Литва, в первую очередь, унижает сама себя и своих граждан.

«В заявлении мы еще раз напоминаем, что Филипп Киркоров является исключительно человеком искусства, и не стоит мстить ему за придуманные обиды на нашу страну через песни о любви» - сказал Добровинский.

Запреты на въезд в страну для музыкантов из России власти Литвы вводят не в первый раз. Например, в 2019 году список нежелательных лиц попал Григорий Лепс, а в 2014 - Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия.