Евкуров поздравил с Днем знаний курсантов училища ВДВ в Рязани
Замминистра обороны РФ пожелал курсантам достойно продолжать дело предшественников и гордо носить звание российского десантника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Замглавы российского военного ведомства Юнус-Бек Евкуров посетил училище ВДВ в Рязани и поздравил с Днем знаний курсантов учебного заведения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
«Уверен, что вы станете достойными продолжателями лучших традиций своих предшественников, проявите упорство в освоении военного дела», - сказал замминистра обороны.
Евкуров пожелал будущим десантникам, чтобы обучение помогало идти по жизненному пути, а знания стали фундаментом в освоении профессии.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к занятиям в военных образовательных учреждениях приступили более 60 тысяч курсантов. По его словам, подготовка военных кадров - одна из приоритетных задач Министерства обороны.