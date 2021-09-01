Армия Евкуров поздравил с Днем знаний курсантов училища ВДВ в Рязани Андрей Аркадьев Замминистра обороны РФ пожелал курсантам достойно продолжать дело предшественников и гордо носить звание российского десантника. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Замглавы российского военного ведомства Юнус-Бек Евкуров посетил училище ВДВ в Рязани и поздравил с Днем знаний курсантов учебного заведения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. «Уверен, что вы станете достойными продолжателями лучших традиций своих предшественников, проявите упорство в освоении военного дела», - сказал замминистра обороны. Евкуров пожелал будущим десантникам, чтобы обучение помогало идти по жизненному пути, а знания стали фундаментом в освоении профессии. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к занятиям в военных образовательных учреждениях приступили более 60 тысяч курсантов. По его словам, подготовка военных кадров - одна из приоритетных задач Министерства обороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика