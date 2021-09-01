Шойгу заявил, что к занятиям в военных вузах России приступили более 60 тысяч курсантов

Свыше 60 тысяч курсантов приступили к занятиям в довузовских и высших учебных заведениях Министерства обороны РФ. Об этом сообщил сегодня, 1 сентября, в День знаний, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«К занятиям приступают свыше двух с половиной тысяч слушателей, более 61 тысячи курсантов, включая 967 девушек, 7 000 иностранных военнослужащих из 58 государств и 15 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений», - сказал он.

По словам министра обороны России, получать военное образование пришли целеустремленные молодые люди, желающие освоить почетную профессию защитника Родины.

Командующий ВДВ Андрей Сердюков по видеосвязи доложил Шойгу о запуске нового учебного комплекса в Омске. Кадетский военный корпус вступает в учебный год на новых фондах. Оборудован уникальный профильный класс по подготовке ребят к службе в ВДВ - он позволяет, к примеру, отрабатывать укладку парашюта.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны РФ Руслан Цаликов поздравил Военный университет с Днем знаний.