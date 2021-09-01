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В Гидрометцентре предупредили о сложных погодных условиях для будущего урожая

Светлана Иванова
17:52 01.09.2021
В Уральском федеральном округе и частично на Волге пока не посеяли озимые из-за сухой почвы, сообщил Роман Вильфанд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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В ряде регионов России посадка озимых идет не очень хорошо из-за сухой почвы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Как уточнил он в беседе со «Звездой», особенно сложная ситуация складывается в Уральском федеральном округе и частично на Волге.

«Для сева, для закладки будущего урожая озимых - проблема, особенно в Уральском федеральном округе и частично на Волге. Дело в том, что очень сухая почва, давно не было осадков, а оптимальные сроки сева самое позднее заканчиваются в первой декаде сентября. В обычное время там уже сев проходит, но сейчас из-за того, что давно не было осадков сильных, закладка семян сейчас не очень хорошо идет, ожидание такое напряженное, как только пройдут дожди, тогда сразу будет сев семян», - указал Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра РФ добавил, что погода для уборки урожая, напротив, благоприятная из-за немногочисленных осадков. В целом урожай в 2021 году будет хорошим, однако рекордных показателей, как в прошлом году, ждать не стоит, оценил Вильфанд.

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