В Гидрометцентре предупредили о сложных погодных условиях для будущего урожая

В ряде регионов России посадка озимых идет не очень хорошо из-за сухой почвы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Как уточнил он в беседе со «Звездой», особенно сложная ситуация складывается в Уральском федеральном округе и частично на Волге.

«Для сева, для закладки будущего урожая озимых - проблема, особенно в Уральском федеральном округе и частично на Волге. Дело в том, что очень сухая почва, давно не было осадков, а оптимальные сроки сева самое позднее заканчиваются в первой декаде сентября. В обычное время там уже сев проходит, но сейчас из-за того, что давно не было осадков сильных, закладка семян сейчас не очень хорошо идет, ожидание такое напряженное, как только пройдут дожди, тогда сразу будет сев семян», - указал Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра РФ добавил, что погода для уборки урожая, напротив, благоприятная из-за немногочисленных осадков. В целом урожай в 2021 году будет хорошим, однако рекордных показателей, как в прошлом году, ждать не стоит, оценил Вильфанд.