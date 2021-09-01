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Антрополог связала «хоббитов» и таинственную популяцию древних людей в Индонезии

Светлана Иванова
16:48 01.09.2021
Изучение останков островных древних и архаичных людей дает представление о многообразии популяций человечества, считает ученый.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: University of Hasanuddin
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В Индонезии на острове Сулавеси в пещере Леанг Панинге обнаружили скелет женщины, которую отнесли к тоалейцам. Останки нашли еще в 2015 году, после чего провели полное исследование, результаты которого недавно опубликовали в журнале Nature.

После расшифровки ДНК Бесс, как назвали 18-летнюю девушку ученые, выяснилось, что в ее геноме есть ДНК денисовцев - одного из вымерших видов древнего человека. Антропологи предположили, что в районе Сулавеси денисовцы активно скрещивались с древними людьми.

Бесс жила примерно 7 200 лет назад. Тоалейцы, к которым она принадлежала, были охотниками-собирателями. Популяция обитала на Больших Зондских островах до VI века новой эры. После чего их на указанной территории сменили австронезийские выходцы из Азии, населяющие Индонезию и сейчас.

Находка дала представление о многообразии популяций человечества, живших в то время. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала ведущий научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии РАН, доктор исторических наук Мария Медникова. Она напомнила о еще одной таинственной популяции архаичных людей, существовавших в том районе.

«Изучение островных популяций, изучение археологии и палеоантропологических находок на островах Индонезии показывает нам, какой был сложный этот путь многократных миграций, изоляций, развития каких-то иногда в этой изоляции уникальных архаических комплексов. Между прочим, мы можем с вами вспомнить, что именно в Индонезии есть остров Флорес, на котором еще 17 тысяч лет назад жили хоббиты так называемые, то есть это совсем архаические люди. Предки вот этой девушки, которая жила спустя 10 тысяч лет после хоббитов, показывают вот это многообразие разных человечеств, которые существовали в то время», - пояснила Медникова.

Кости Homo floresiensis, или «человека флоресского», - крошечного загадочного существа из колена гоминина (человека на ранней стадии развития) нашли на индонезийском острове Флорес в 2003 году. Ученые отнесли хоббита, как прозвали его по аналогии с героями фэнтези Дж. Р. Р. Толкина, к возможному карликовому виду ископаемых людей.

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