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Ученые раскрыли тайну появления первых людей в Сибири

Светлана Иванова
15:52 25.06.2021
Исследователи из Австралии, Германии и России при помощи расшифровки ДНК отследили, как разные виды Homo сменяли друг друга в течение последних 300 тысяч лет.
Ученые раскрыли тайну появления первых людей в Сибири
© Фото: Dr. Richard G. Roberts
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Международная группа ученых провела анализ древней ДНК из отложений Денисовой пещеры в Сибири. В результате исследователям из Австралии, Германии и России удалось выяснить, как в регионе появились различные виды рода Homo, в том числе денисовы, неандертальцы и первых Homo sapiens.

Согласно выводам научной работы, выдержки из которой были опубликованы в журнале Nature. Ранее в Денисовой пещере в Солонешенском районе Алтайского края России на юге Сибири были обнаружены останки группы гомининов, позже идентифицированные как денисовцы - архаичный вид подсемейства гоминидов, родственных неандертальцам. Были найдены в пещере и кости неандертальцев, а также потомков от союзов неандертальцев и денисовцев. В результате ученые пришли к выводу, что пещера являлась зоной контакта между видами архаичных людей.

Новое исследование проливает свет на то, в каком порядке на этом месте появлялись различные виды людей. Самые ранние следы митохондриальной ДНК архаичных людей принадлежало денисовцам и датировано средним палеолитом от 250 до 170 тысяч лет назад. Лишь к концу этого периода, 200 тысяч лет назад, стали появляться неандертальцы, на что указывают соответствующие генетические следы. Более того, 130-100 тысяч лет назад денисовцы исчезли, а неандертальцы остались единоличными обитателями пещеры.

В пещере также найдены следы митохондриальной ДНК современного человека, хотя самих останков людей до сих пор найдено не было. Согласно выводам исследователям, первые Homo sapiens появились в этом месте около 45 тысяч лет назад.

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