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Стал известен соперник Даниила Медведва в финале US Open

Иван Линдеманн
06:40 11.09.2021
Им будет серб Новак Джокович – первая ракетка мира.
Стал известен соперник Даниила Медведва в финале US Open
© Фото: Paul Zimmer via www.imago-images globallookpress
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Стал известен противник россиянина Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата США по теннису. Им будет серб Новак Джокович – первая ракетка мира.

В полуфинале Джокович обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. Судьба теннисного поединка решалась на протяжении 3,5 часов.

Ранее Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу россиянина.

Финальные встречи одного из самых престижных чемпионатов, US Open, проходят в Нью-Йорке. Они завершатся 12 сентября. Из всех российских теннисистов только Марат Сафин сумел покорить турнир 21 год назад. Теперь этот шанс представится Даниилу Медведеву.

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