Спорт Стал известен соперник Даниила Медведва в финале US Open Иван Линдеманн Им будет серб Новак Джокович – первая ракетка мира. © Фото: Paul Zimmer via www.imago-images globallookpress Стал известен противник россиянина Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата США по теннису. Им будет серб Новак Джокович – первая ракетка мира. В полуфинале Джокович обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. Судьба теннисного поединка решалась на протяжении 3,5 часов. Ранее Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу россиянина. Финальные встречи одного из самых престижных чемпионатов, US Open, проходят в Нью-Йорке. Они завершатся 12 сентября. Из всех российских теннисистов только Марат Сафин сумел покорить турнир 21 год назад. Теперь этот шанс представится Даниилу Медведеву.