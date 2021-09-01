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«С новым годом!»: Путин шуткой поздравил школьников с началом учебного процесса

Егор Левин
10:53 01.09.2021
Российский лидер отметил, что новогодние - одни из самых любимых праздников россиян, поэтому и 1 сентября можно считать фактически стартом «нового года».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин поздравил учеников школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке с началом учебного процесса. Сделал это глава государства в шутливой форме.

«Хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей и учителей, с замечательным праздником - с новым годом! С новым учебным годом!» - с улыбкой пошутил президент.

Путин отметил, что одни из самых любимых праздников россиян - Новый год и Рождество, но, по его словам, 1 сентября - также фактически начало «нового года».

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