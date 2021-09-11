«Все в дыму и в пыли»: очевидец рассказал о первых минутах после взрыва газа в Ельце

Взрыв газа в многоквартирном доме в Ельце Липецкой области поверг в шок всех его жителей. Люди выбегали на улицу в панике, не успев захватить даже документы. Об этом «Звезде» рассказал один из пострадавших жильцов.

«Произошло это все где-то в 00:40. В это время все уже спали. Услышали громкий хлопок. Выскочил в подъезд. Все в дыму и в пыли, сперва не разобрался. Выбежал на улицу и увидел разрушенный дом. Я забежал обратно, вывел жену с ребенком и начал помогать разбирать завалы», - рассказал мужчина по имени Алексей.

С его слов, всех соседей он знает лично, так как давно живет в этом доме. Сейчас власти планируют расселение пострадавших. Как отметил мужчина, глава администрации уже пообещал оказать людям помощь.

Раннее было опубликовано видео с места трагедии. На кадрах от МЧС видно, как среди обломков ходят спасатели и местные жители, помогающие разбирать завалы. Один подъезд дома оказался полностью разрушен.

Позже стало известно об обнаружении тел двух погибших - женщины и ребенка. Семь человек пострадали, пятеро госпитализированы в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести. Работы на месте происшествия продолжаются.