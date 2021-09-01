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Участники «Эльбрусского кольца» эвакуировали «раненого» по крутым ледовым склонам

Андрей Аркадьев
16:07 01.09.2021
Крутизна склонов на участке транспортировки составляет не менее 30 градусов.
Участники «Эльбрусского кольца» эвакуировали «раненого» по крутым ледовым склонам
© Фото: Минобороны России
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В Кабардино-Балкарии проходит международный этап конкурса «Эльбрусское кольцо», сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

В соревнованиях участвуют военнослужащие из РФ, КНР, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии. Альпинисты с оружием и снаряжением выполнили переход по ледовым склонам и эвакуировали условно пострадавшего бойца.

«На комбинированном склоне каждое подразделение с использованием подручного альпинистского снаряжения готовило одного из участников к транспортировке и транспортировало его по участку протяженностью два километра», - говорится в сообщении.

Отмечается, что крутизна склонов на участке транспортировки составляет не менее 30 градусов.

Также в конкурсе «Эльбрусское кольцо» задействованы военнослужащие Армении и Южной Осетии, но они выполнят только некоторые задачи вне зачета.

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