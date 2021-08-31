Международные команды совершили десантирование в районе горы Эльбрус на «Эльбрусском кольце»: видео

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Команды совершили десантирование из вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи Ми-8 выполнили около 15 вылетов с высадкой воздушного десанта на высоте около 3,5 тысяч метров.

Подразделения в полном составе десантировались из вертолета посадочным способом и вышли в назначенный пункт сбора, расположенный на удаленном расстоянии до 500 метров от площадки десантирования. Далее группы совершили марш-бросок в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа и отработали ориентирование в условиях высокогорья.

В конкурсе «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр 2021 года принимают участие более 90 военнослужащих в составе 9 команд из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполнят только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Соревнования имеют военно-прикладную направленность и проводятся в международном масштабе с 2016 года.