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Международные команды совершили десантирование в районе горы Эльбрус на «Эльбрусском кольце»: видео

Елизавета Потейчук
03:00 31.08.2021
В рамках конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2021 военнослужащие из разных стран выполнили высадку воздушного десанта в Кабардино-Балкарии.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие высокогорных подразделений выполнили десантирование и совершили марш-бросок в районе горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии в рамках конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр 2021 года.

© Минобороны РФ

Команды совершили десантирование из вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи Ми-8 выполнили около 15 вылетов с высадкой воздушного десанта на высоте около 3,5 тысяч метров.

Подразделения в полном составе десантировались из вертолета посадочным способом и вышли в назначенный пункт сбора, расположенный на удаленном расстоянии до 500 метров от площадки десантирования. Далее группы совершили марш-бросок в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа и отработали ориентирование в условиях высокогорья.

В конкурсе «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр 2021 года принимают участие более 90 военнослужащих в составе 9 команд из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполнят только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Соревнования имеют военно-прикладную направленность и проводятся в международном масштабе с 2016 года.

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