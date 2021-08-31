Международные команды совершили десантирование в районе горы Эльбрус на «Эльбрусском кольце»: видео
В рамках конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2021 военнослужащие из разных стран выполнили высадку воздушного десанта в Кабардино-Балкарии.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие высокогорных подразделений выполнили десантирование и совершили марш-бросок в районе горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии в рамках конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр 2021 года.
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