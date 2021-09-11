В Совете Федерации объяснили порядок действий при неправильном расчете пенсии

Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что нужно делать в случае неправильного расчета пенсии. В первую очередь она посоветовала обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда для получения мотивированного ответа, по какой причине сумма рассчитана с ошибкой.

При этом чиновница подчеркнула, что отказать в разъяснениях сотрудники подразделения не имеют права.

«Как правило, ответ дают очень подробный», - подчеркнула она в разговоре с «Парламентской газетой».

Если же гражданин не согласится с полученным ответом от территориального отдела фонда, то, по словам Бибиковой, ему необходимо обратиться в Пенсионный фонд России или в суд.

Сенатор объяснила, что в трудовом стаже может оказаться пробел, связанный с уходом за ребенком или пожилым человеком, либо в связи с работой в компании, которая не сделала соответствующую запись в трудовой книжке. В этом случае, утверждает Елена Бибикова, Пенсионный фонд по просьбе гражданина запросит документы, необходимые для восполнения этого пробела.

Заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике также рассказала, что большое значение при расчете пенсии имеет зарплата до 2002 года, поскольку учитывают или зарплату за 2000-2001 годы, или за любой пятилетний период до 2002 года по выбору самого пенсионера. Пенсионный фонд в итоге останавливается на варианте, наиболее выгодном для человека.

Ранее в ПФР сообщили, что одной из причин того, что россияне порой получают пенсию размером меньше положенного, могут быть ошибки в документах.