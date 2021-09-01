Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперты рассказали, чем опасно использование чат-бота банка

Кира Тило
15:43 01.09.2021
Эксперты рассказали о том, безопасно ли пользоваться электронными помощниками банков.
Эксперты рассказали, чем опасно использование чат-бота банка
© Фото: Андрей Аркуша, Global Look Press
Читайте нас на:

Во многих отечественных банках есть электронные помощники - чат-боты в мессенджерах. Однако они могут быть уязвимы для атак злоумышленников при проведении различных операций, связанных с лицевым счетом.

Руководитель отдела анализа защищенности приложений Positive Technologies Ярослав Бабин считает, что безопасность использования электронного мессенджера зависит от безопасности самой функции. Также эксперт советует не передавать лишнюю конфиденциальную информацию в чат-ботах, так как банку достаточно только последних цифр номера карты.

«Опасность использования чат-ботов напрямую зависит от того, насколько безопасной была разработана эта функциональность банком или вендором, но подтвердить это можно лишь независимым аудитом приложения. В любом случае, передавая конфиденциальную информацию банку по любому из каналов связи (звонок, чат-бот, мессенджер), всегда задумывайтесь о том, какую информацию запрашивает банк и стоит ли ее вам рассказывать. Обычно банку достаточно последних цифр номера карты, не нужны никакие данные из СМС и тем более данные из личного кабинета банка, например остаток по счету», - рассказал Ярослав Бабин «Звезде».

Чат-боты были созданы для ускорения и упрощения работы между банком и пользователем. С помощью бота клиент может быстро получить необходимую информацию, а банки могут отказаться от колл-центров.

Руководитель Департамента аудита и консалтинга Group-IB Андрей Брызгин рассказал «Звезде», что если речь идет о взломе чат-ботов и системы в целом, то это проблема недостаточно проработанной безопасности.

«Я бы не стал демонизировать эту конкретную или любую другую технологию. Если взломать систему удалось, то речь идет сугубо о вопросах безопасности, которым не было уделено достаточное внимание на этапах планирования и разработки системы. И речь не только о чат-боте», - отметил руководитель департамента.

Кроме этого, эксперт считает, что чат-боты лучше оператора колл-центра справятся с работой, поскольку техника следует по определенной схеме.

«Чат-бот — это ведь всего лишь инструмент, заменяющий оператора. Замена более чем обоснована, так как оператор должен действовать строго по предоставленному скрипту, а машина в следовании чётким инструкциям значительно лучше человека. Кроме того, чат-бот не является самостоятельной системой, представляя собой прослойку между клиентом и банкингом», — подчеркнул Брызгин.

Эксперт считатет, что на данный момент проведена недостаточная для статистики проверка банков. И если проверяемые источники позволяли совершать какие-либо операции от легитимного клиента, то такая система является плохо разработанной.

«Судя по публикациям, исследователи оценили случаи использования чат-ботов в двух банках, что, кстати, едва ли можно считать статистически значимой выборкой, и смогли получить ограниченное количество информации о клиенте, его картах и балансе. Сам факт утечки такого рода данных, конечно же прискорбен. В дальнейшем они могут пригодиться для самых разных атак на клиента, включая популярный вишинг. Если проверяемые системы действительно позволяли с недоверенного аккаунта переводить деньги от имени легитимного клиента, то вероятно проверялись очень плохие чат-боты, привязанные к очень плохим банкингам, разработанным очень плохими разработчиками», — отметил Андрей Брызгин.

Также эксперт подчеркнул, что обходить стороной нужно не сами чат-боты, а компании, которые не следят за их безопасностью.

«Что в сухом остатке? Не нужно бояться чат-ботов, нужно обходить стороной компании, которые не вкладываются в собственную безопасность и публикуют плохо спланированные и непроверенные сервисы. А то, что коллеги такими сообщениями привлекают внимание к сфере информационной безопасности в целом — это, конечно же, хорошо», — подчеркнул Брызгин.

Недавно стало известно, что злоумышленники придумали новый вид мошенничества. Они предлагают родителям школьников деньги к началу учебного года и запрашивают персональные данные и сведения о банковской карте на поддельных сайтах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:56 Армия
Мьянма одержала победу в полуфинале «Танкового биатлона»
11:30 Армия
Видео
Замминистра обороны РФ Булгаков открыл учебный год в академии МТО в Петербурге
09:39 В стране и мире
Токаев: нельзя препятствовать использованию русского языка в Казахстане
12:09 Армия
Видео
Замминистра обороны РФ Шевцова поздравила с Днем знаний воспитанниц петербургского пансиона МО РФ
07:59 В стране и мире
Первый полет самолета с двигателем Aurus назначен на конец года
Популярное
Видео
«С новым годом!»: Путин шуткой поздравил школьников с началом учебного процесса
Танковый биатлон. Полуфинал. Мьянма, Лаос, Южная Осетия
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Таджикистан, Киргизия
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.