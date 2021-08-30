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Жителей России предупредили о новой опасной схеме мошенничества

Светлана Иванова
14:26 30.08.2021
Злоумышленники предлагают родителям школьников получить тысячу рублей в качестве компенсации к началу учебного года и запрашивают персональные данные и сведения о банковской карте на поддельных сайтах.
Жителей России предупредили о новой опасной схеме мошенничества
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress
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В России начала распространяться новая схема мошенничества, связанная с фейковыми банковскими выплатами. Случаи зарегистрировали сразу несколько фирм по безопасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Злоумышленники предлагают родителям школьников получить тысячу рублей в качестве компенсации к началу учебного года. На поддельных сайтах пользователям предлагают предоставить персональные данные и сведения о банковской карте, в том числе номер телефона, данные карты и код из СМС. После получения доступа к онлайн-банку, злоумышленники списывают со счета деньги.

О единовременной выплате 10 тысяч рублей на каждого школьника стало известно 30 июня. Чтобы получить средства, жители России должны подать заявление на «Госуслугах».

Некоторые банки пообещали увеличить выплачиваемую российскими властями сумму на 1 тысячу рублей, если для получения денег будет указана их карта.

По мнению киберэкспертов, эту инициативу нескольких финансовых организаций и  использовали мошенники.

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