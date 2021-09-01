Заслуженный учитель РФ рассказал о критериях оценки КПД преподавателей

Заслуженный учитель РФ и директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич рассказал «Звезде» о системе оценки эффективности работы учителей. Как он заявил в эфире программы «Сегодня утром», она не зависит от того, как они в свою очередь оценивают учеников.

Пратусевич отметил, что любая школа правомочна самостоятельно устанавливать ту или иную систему оценки учебной деятельности. Школьники необязательно должны получать «двойки», «тройки» и «пятерки», если школа так решит, оценки могут обозначаться иными цифрами или вовсе стать «накопительными».

«Школа может выбирать сама. В результате, она должна перевести оценки в аттестат, и в порядке заполнения документов об основном общем и общем среднем образовании, может не ставить оценки по “Искусству” и физкультуре», - сказал он.

Вместо конкретного цифрового выражения ученики могут получить по этим предметам зачет или незачет.

В свою очередь, оценка учительской работы происходит по своим, установленным законодательством, принципам и правилам. В частности, как подчеркнул Пратусевич, абсолютно точно не по тому, какие оценки ставят школьникам учителя.

«В каждой школе должна быть принята система, по которой выплачиваются стимулирующие надбавки. Но она абсолютно точно не включает в себя, какие отметки какой учитель кому поставит. В этом смысле это никак не зависит», - заявил он.

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