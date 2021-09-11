Число пострадавших в результате взрыва в Ельце возросло до семи

В результате взрыва газа в двухэтажном доме поселка Солидарность под Ельцом в Липецкой области семь человек получили различные травмы, пять из них были доставлены в лечебные учреждения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь источник в экстренных службах региона.

«Семеро пострадавших, из них пятеро госпитализированы», - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что взрывом был разрушен один из двух подъездов дома, под завалами могут находиться люди. Точное количество эвакуированных пока неизвестно.

Первое сообщение о взрыве в жилом доме в Липецкой области поступило на пульт дежурного в 00:52 мск. В настоящий момент известно об одном погибшем в результате инцидента. К работам на месте ЧП привлечено 15 человек и четыре единицы техники.