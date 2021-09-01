Мишустин на встрече со школьниками задал «физтеховскую задачу»

Премьер-министр России Михаил Мишустин в День знаний приехал в физтех-лицей имени П.Л. Капицы и зашел к одиннадцатиклассникам на урок математики. Он вошел в класс с букетом цветов и вручил их учителю математики Ольге Браславской.

В это время учащиеся решали задачу, которая была посвящена анализу бизнес-проектов. Премьер-министр решил задать лицеистам физтеховскую задачу. Задачка главы правительства вызвала бурное обсуждение в классе. Ребята вместе с учителем искали варианты решения, но так и не справились с ней.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил учеников школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке с началом учебного процесса. Сделал это глава государства в шутливой форме.