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Мишустин на встрече со школьниками задал «физтеховскую задачу»

Кира Карон
14:23 01.09.2021
Михаил Мишустин задал лицеистам физтеховскую задачу.
Мишустин на встрече со школьниками задал «физтеховскую задачу»
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости
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Премьер-министр России Михаил Мишустин в День знаний приехал в физтех-лицей имени П.Л. Капицы и зашел к одиннадцатиклассникам на урок математики. Он вошел в класс с букетом цветов и вручил их учителю математики Ольге Браславской.

В это время учащиеся решали задачу, которая была посвящена анализу бизнес-проектов. Премьер-министр решил задать лицеистам физтеховскую задачу. Задачка главы правительства вызвала бурное обсуждение в классе. Ребята вместе с учителем искали варианты решения, но так и не справились с ней.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил учеников школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке с началом учебного процесса. Сделал это глава государства в шутливой форме.

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