Украинцы в Афганистане попросили Зеленского о помощи

Группа афганцев записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. На видео люди держат украинские паспорта, они призывают главу и МИД страны вывезти их из Афганистана. Обращение опубликовано на Youtube-канале «Заборона».

«Вокруг меня все - граждане Украины, у всех паспорта. Мы находимся в Кабуле в очень опасной ситуации. Людей очень много, они не могли попасть на эвакуацию. Они все находились в разных районах, и когда была эвакуация в четверг, были предупреждения о взрыве», - заявил глава группы Сафи Замари.

Ранее сообщалось, что в Кабуле угнали украинский самолет Ил-76. Изначально он должен был эвакуировать из Кабула граждан Украины.