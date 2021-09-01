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ПСБ профинансирует производство беспилотников компании «Кронштадт»

Кирилл Кунецкий
14:40 01.09.2021
ПСБ предоставит компании кредитную линию в размере 3 млрд рублей сроком на два года для запуска в производство нескольких комплексов с БПЛА.
ПСБ профинансирует производство беспилотников компании «Кронштадт»
© Фото: ПСБ, ВКонтакте
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ПСБ и компания «Кронштадт» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» подписали соглашение о финансировании контрактов на поставку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) иностранным заказчикам. Подписи под документом поставили старший вице-президент - руководитель блока клиентского сопровождения предприятий оборонно-промышленного комплекса ПСБ Наталия Юдина и генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Согласно условиям соглашения, ПСБ предоставит компании «Кронштадт» кредитную линию в размере 3 млрд рублей сроком на два года для запуска в производство нескольких комплексов с беспилотными летательными аппаратами для стартовых заказчиков из ближнего и дальнего зарубежья. БЛА будут произведены на новом серийном заводе компании «Кронштадт» в Дубне (Московская область).

Между тем в компании «Кронштадт» уже отчитались о подписании экспортных контрактов на поставку беспилотников в страны дальнего и ближнего зарубежья, поставки начнутся в следующем году. Для производства первых экспортных машин были заказаны комплектующие у поставщиков кооперации, они поступят на предприятие в ноябре для начала сборки.

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