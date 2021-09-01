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Первые экспортные комплексы БЛА «Кронштадта» отгрузят инозаказчикам в 2022 году

Андрей Аркадьев
12:54 01.09.2021
Для выполнения данного контракта «Кронштадт» взял у Промсвязьбанка кредит на три миллиарда рублей на два года.
Первые экспортные комплексы БЛА «Кронштадта» отгрузят инозаказчикам в 2022 году
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Компания «Кронштадт» подписала экспортные контракты на поставку беспилотников в страны дальнего и ближнего зарубежья, поставки начнутся в следующем году, сообщили во вторник в пресс-службе предприятия.

«Первые несколько комплексов БЛА будут готовы к отгрузке инозаказчикам уже в 2022 году. Аппараты выполнены по модульной схеме с открытой архитектурой и могут по требованию заказчиков менять состав оборудования, целевой нагрузки и наземных компонентов в зависимости от условий применения и задач. Данные экспортные образцы в том числе будут оснащены аппаратурой спутниковой передачи данных», - цитирует пресс-служба генеральный директора АО «Кронштадт» Сергея Богатикова.

Для их производства на заводе в подмосковной Дубне заказаны комплектующие, они поступят на предприятие в ноябре.

Напомним, Минобороны РФ подписало на форуме «Армия-2021» контракт на поставку ударного беспилотника «Иноходец-РУ». Они должны поступить в распоряжение военного ведомсва уже в 2023 году. В Минобороны также сообщили, что ударные вертолетные БПЛА получат ВС РФ в ближайшей перспективе.

В апреле сообщалось о начале строительства первого завода по производству ударных беспилотников в подмосковной Дубне, который начнет работать в ноябре. Предприятие будет выпускать дроны «Иноходец».

В феврале Богатиков заявил, что в 2021 году Минобороны РФ будет поставлено семь комплексов ударных беспилотников «Иноходец». В составе одного комплекса находится три дрона.

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