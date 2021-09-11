Четыре человека могут находиться под завалами после взрыва газа в Ельце

Два человека доставлены в больницы после взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме в городе Ельце Липецкой области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, пострадали два человека, они госпитализированы», - приводит агентство слова собеседника.

Источник также сообщил, что под завалами могут находиться еще несколько человек, однако отметил, что детей среди них - нет.

«По уточненным данным, под завалами могут быть четыре человека, детей среди них нет», - объяснил он.

По данным МЧС РФ, первое сообщение о взрыве в жилом доме в Ельце поступило на пульт дежурного в 00:52 мск. Согласно предварительным данным, в результате инцидента произошло частичное обрушение стены строения. О погибших к настоящему моменту информации не поступало. К работам на месте ЧП привлечено 15 человек и четыре единицы техники.