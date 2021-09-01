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Шойгу: военные строители сдадут 27 объектов для образования в Дагестане в этом году

Тимур Шерзад
13:49 01.09.2021
Согласно словам министра, более 80 процентов материалов и оборудования, использованных при строительстве, произведено в Дагестане. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Сергей Шойгу заявил, что военные строитель возводят 73 объекта дошкольного и школьного образования в Дагестане. 

«В рамках национального проекта "Демография" и государственной программы развития образования военно-строительный комплекс Минобороны возводит в республике Дагестан 73 объекта дошкольного и школьного образования», - доложил Шойгу президенту России. 

Министр отметил, что среди них есть 16 школ на 8716 мест, 20 детсадов на 1950 мест и 37 яслей на 7150 мест. На сегодняшний день военные строители передали республике 36 объектов. Это 2 школы на 700 мест, 7 детсадов на 1210 мест, и 27 яслей на 5160 человек. 

«Ввод этих объектов позволит повысить качество жизни сразу 30 населенных пунктов Дагестана. При строительстве учитывали сейсмические и климатические особенности региона. Предусмотрено современное оборудование, специальная мебель, спортивные и игровые площадки, а также создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями», - добавил Шойгу.

Согласно его словам, более 80 процентов материалов и оборудования, использованных при строительстве, произведено в Дагестане. 

Как заметил Шойгу, в текущем году будет сдано 27 из 37 спланированных к строительству объектов.

Ранее Владимир Путин сообщил, что 36 из 37 построенных недавно социальных объектов в Дагестане возвели военные строители. 

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