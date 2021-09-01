Шойгу: военные строители сдадут 27 объектов для образования в Дагестане в этом году

Сергей Шойгу заявил, что военные строитель возводят 73 объекта дошкольного и школьного образования в Дагестане.

«В рамках национального проекта "Демография" и государственной программы развития образования военно-строительный комплекс Минобороны возводит в республике Дагестан 73 объекта дошкольного и школьного образования», - доложил Шойгу президенту России.

Министр отметил, что среди них есть 16 школ на 8716 мест, 20 детсадов на 1950 мест и 37 яслей на 7150 мест. На сегодняшний день военные строители передали республике 36 объектов. Это 2 школы на 700 мест, 7 детсадов на 1210 мест, и 27 яслей на 5160 человек.

«Ввод этих объектов позволит повысить качество жизни сразу 30 населенных пунктов Дагестана. При строительстве учитывали сейсмические и климатические особенности региона. Предусмотрено современное оборудование, специальная мебель, спортивные и игровые площадки, а также создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями», - добавил Шойгу.

Согласно его словам, более 80 процентов материалов и оборудования, использованных при строительстве, произведено в Дагестане.

Как заметил Шойгу, в текущем году будет сдано 27 из 37 спланированных к строительству объектов.

Ранее Владимир Путин сообщил, что 36 из 37 построенных недавно социальных объектов в Дагестане возвели военные строители.